Realizan tres donaciones de córneas en el IMSS Edomex Oriente

Procuración de córneas en el IMSS Edomex Oriente

El Hospital General Regional (HGR) No. 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente dio a conocer que realizaron una jornada sin precedentes al concretar en un mismo día tres procuraciones de córneas de manera casi simultánea, que permitirán mejorar la visión y calidad de vida de seis pacientes.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, Ismael Quezada Adame, señaló que los seis tejidos procurados fueron entregados de la siguiente manera: dos córneas se enviaron al Banco Estatal de Tejidos, mientras que las cuatro restantes se trasladaron al Banco de Córneas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “La Raza”, en la Ciudad de México, para su trasplante.

Quezada Adame resaltó que estas acciones fueron asistidas por médicas y médicos pasantes y realizada por la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del hospital, en un lapso menor de seis horas, en donde garantizaron la viabilidad de los tejidos en tiempo récord.

El coordinador añadió que la colaboración de las áreas de trabajo social, urgencias, laboratorio clínico, patología, enfermería y la coordinación clínica de turno fueron fundamentales en la jornada para la activación en tres ocasiones consecutivas el “Código de Vida” y así consolidar el éxito de los procedimientos.

Finalmente, el IMSS exhorta a la población en general a informarse sobre la cultura de la donación de órganos y tejidos y a expresar en vida su decisión de ser donantes, con el propósito de que más personas puedan beneficiarse.

Para registrarse como donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o ingresar al sitio del IMSS: https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos

La Crónica de Hoy 2026