El Tren Suburbano subirá su tarifa a partir del 5 de abril

Aumento de tarifa del Tren Suburbano (Andrea Murcia Monsivais)

Ferrocarriles Suburbanos informó este viernes que a partir de este 5 de abril, la tarifa del servicio del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, tanto a viajes cortos como largos.

Este ajuste, previsto en el Título de Concesión del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fue autorizado y registrado por parte de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El Tren Suburbano trabaja para mantener un servicio de primer nivel para sus pasajeros y continuar ofreciendo un transporte competitivo, rápido, seguro y de calidad”, indicó Ferrocarriles Suburbanos en un comunicado.

Ajuste de tarifa

Con estos cambios, las tarifas quedarían así:

Viaje corto (de 0 a 12.89 kilómetros), pasa de 11 a 11.50.

En cuanto al viaje largo (de 12.9 hasta 25.6 kilómetros) queda de 25.50 a 26.50.

Asimismo, se expuso que el costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 18 pesos.