Metrópoli

Asimismo, se expuso que el costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 18 pesos

El Tren Suburbano subirá su tarifa a partir del 5 de abril

Por Brayan Chaga
Aumento de tarifa del Tren Suburbano (Andrea Murcia Monsivais)

Ferrocarriles Suburbanos informó este viernes que a partir de este 5 de abril, la tarifa del servicio del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, tanto a viajes cortos como largos.

Este ajuste, previsto en el Título de Concesión del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fue autorizado y registrado por parte de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El Tren Suburbano trabaja para mantener un servicio de primer nivel para sus pasajeros y continuar ofreciendo un transporte competitivo, rápido, seguro y de calidad”, indicó Ferrocarriles Suburbanos en un comunicado.

Ajuste de tarifa

Con estos cambios, las tarifas quedarían así:

Viaje corto (de 0 a 12.89 kilómetros), pasa de 11 a 11.50.

En cuanto al viaje largo (de 12.9 hasta 25.6 kilómetros) queda de 25.50 a 26.50.

Asimismo, se expuso que el costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 18 pesos.

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