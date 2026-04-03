¿Qué pasó en Perisur?: reportan humo y evacúan el centro comercial al sur de la CDMX

Se reporta humo en Plaza Perisur en CDMX Foto: Vía Redes Sociales

La noche de este viernes santo se registró una intensa movilización de servicios de emergencia debido a un supuesto incendio en el centro comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México, luego de que visitantes y trabajadores reportaran una nube de humo dentro de la plaza, lo que provocó momentos de tensión y una evacuación preventiva en distintas zonas del recinto.

Los primeros reportes apuntan a que el incidente se originó en un módulo de café, donde presuntamente se detectó una fuga en un tanque de gas. Ante la alerta, personal del establecimiento activó un extintor para controlar la situación; sin embargo, el polvo liberado por el propio dispositivo habría generado la densa nube blanca que alarmó a decenas de personas.

Aunque en un inicio algunos visitantes temieron una explosión o incendio, versiones preliminares señalan que se habría tratado de una falsa alarma derivada del uso del extintor, más que de un siniestro mayor. Aun así, la rápida propagación del humo dentro de los pasillos desató escenas de pánico, especialmente en una zona cercana a juegos infantiles, donde familias comenzaron a salir apresuradamente.

Videos en redes muestran evacuación

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a visitantes corriendo, algunos locales cerrando cortinas de manera preventiva y a personal de seguridad guiando a las personas hacia las salidas.

La escena llamó especialmente la atención porque ocurrió en uno de los centros comerciales más concurridos del sur de la capital, en plena noche de viernes y con alta afluencia por la temporada vacacional.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños mayores, aunque los equipos de emergencia continuaron realizando revisiones para descartar cualquier riesgo relacionado con gas o fuego.

Qué se sabe sobre la presunta fuga de gas en Perisur

La versión que más fuerza ha tomado es que un tanque de gas ubicado dentro del módulo presentó una anomalía menor, lo que llevó al personal a actuar de inmediato con un extintor.

Sin embargo, fue el contenido del extintor, y no el tanque, lo que generó la nube que se expandió rápidamente por el área y terminó provocando la evacuación.

Bomberos, elementos de Protección Civil y personal de seguridad privada ingresaron a la plaza para verificar que no existiera riesgo de concentración de gas.