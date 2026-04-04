Aplican más de 214 mil vacunas contra VPH en Edomex

Aplican vacunas VPH en Edomex

El gobierno del Estado de México informó que se aplicaron 214 mil 654 dosis de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), siendo parte de las acciones de prevención del cáncer cérvico uterino. La cobertura tuvo como periodo del 15 de septiembre de 2025 al 24 de marzo de 2026, mediante la coordinación del sector salud en la entidad.

El subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud Estatal (ISEM), explicó que la vacunación se dirige a niñas de primaria de entre 10 y 11 años, así como a población en situación de riesgo, como personas que viven con VIH, víctimas de violencia sexual y rezagadas, como parte de la estrategia de medicina preventiva.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Estatal Interinstitucional de Cáncer de la Mujer, autoridades de salud resaltaron que la prevención, detección y atención oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino es una prioridad, al ser de las principales causas de mortalidad entre mujeres.

Por ello, la Secretaría de Salud informó que realizan labores de supervisión en las clínicas de colposcopia en la entidad, con revisión en 21 de las 41 unidades, a fin de fortalecer la detección y atención de casos sospechosos.

Además, las autoridades mexiquenses han llevado a cabo estudios de papanicolaou y exploración clínica de mama en unidades de medicina familiar, para identificar de manera oportuna posibles casos y canalizarlos a atención especializada.

Por lo tanto, el gobierno estatal precisó que a través del programa PREVENIMSS, realizan estudios de papanicolaou y exploración clínica de mama en unidades de medicina familiar, para identificar de manera oportuna posibles casos y canalizarlos a atención especializada.

La Crónica de Hoy 2026