Stan, Oliver, Tomasa, Tolos y Crixus están listos para que los adoptes en la SSC

Animales En las instalaciones de la BVA hay cinco cachorros mestizos de tres meses de edad. (SSC)

En las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hay cinco cachorros mestizos de tres meses de edad, que buscan una familia con la que puedan compartir todo el amor, energía y agradecimiento que tienen para dar.

La SSC rescata animalitos de compañía que sufren violencia, abandono y maltrato, y promueve la adopción responsable para darles a todos ellos una segunda oportunidad para ser parte de una familia.

Crixus es un macho color negro con una franja blanca en la frente y patitas color blanco, muy sano y que convive perfectamente con otros animalitos y con humanos

Tulus es hembra, color negro con las patas cafés y de pelo largo que se adapta a nuevos juegos con otros perros y también con personas.

Tomasa es una hembra color negro de pelo corto, muy sana, a la que le gusta jugar con otros perritos

Oliver es un macho de color café oscuro con el pecho blanco que ya cuenta con todas sus vacunas y ama convivir con otras mascotas

Stan es un macho color café claro con belfos color negro que ya fue vacunado, es muy sano y fácilmente se adapta a tratar con otros animalitos de compañía

Además, dos de los gatitos rescatados el pasado 1 de abril en el puente peatonal de la Glorieta de los Insurgentes, también buscan una familia amorosa, tienes entre mes y medio y dos meses de edad, son atigrados y, después de la valoración médica, se sabe que se encuentran destetados y sanos.

Por lo anterior, la SSC invitó a la ciudadanía y a todos los interesados en dar una nueva oportunidad a los perritos y gatitos rescatados, a visitar las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho S/N, colonia Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, en un horario de 9 a 18 horas.

No olvides llevar comprobante de domicilio (recibos de luz, agua, predio, servicio de Internet o telefonía), e identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia), y llenar el formulario de adopción que te hace acreedor del nuevo integrante de tu familia.