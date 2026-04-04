Van 472 conductores llevados al “Torito” en la Semana Santa

Alcoholímetro CDMX Horario, fechas y multas del operativo durante diciembre: (Camva)

Entre el 27 de marzo y el 03 de abril, 472 conductores superaron el límite permitido y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En la Semana Santa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscrito al Programa “Conduce Sin Alcohol” realizó 80 mil 493 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y mil 319 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

En ese lapso de tiempo, 465 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

La Ciudad de México inició el operativo “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de la policía capitalina en calles, accesos carreteros, zonas turísticas, espacios religiosos, centros comerciales y el sistema de transporte público.

El programa Conduce sin Alcohol tendrá presencia estratégica en distintos puntos de la capital. Tanto el gobierno capitalino como la Secretaría de Seguridad coincidieron en que la prevención de accidentes viales es una de las prioridades durante este periodo.