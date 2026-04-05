Diputada del PAN pide reforzar operativos de seguridad ante llegada de turistas por el Mundial 2026

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

La diputada local del PAN en el Congreso capitalino, Laura Álvarez Soto, solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reforzar y aplicar de manera estricta los operativos de seguridad ante el incremento de turismo nacional e internacional previsto con motivo del Copa Mundial de la FIFA 2026.

La legisladora dirigió el llamado al titular de la dependencia, Pablo Vázquez, para que se asignen células de oficiales en puntos considerados estratégicos de la capital, con el objetivo de prevenir delitos y brindar condiciones de seguridad a quienes visiten la ciudad durante el evento deportivo.

Advirtió sobre posibles riesgos como carterismo, taxis irregulares, fraudes en la venta de boletos y prácticas de hostigamiento hacia turistas, situaciones que, dijo, podrían incrementarse ante la afluencia de visitantes.

También señaló reportes de prácticas abusivas en zonas turísticas del Centro Histórico, como cobros adicionales en establecimientos por la vista hacia el Zócalo o incrementos indebidos en propinas, además de asaltos a plena luz del día.

Si bien reconoció que la dependencia capitalina ha anunciado un plan de seguridad, insistió en que éste debe ejecutarse de forma eficaz, incluyendo vigilancia en plazas comerciales cercanas al Estadio Banorte, una de las sedes previstas para el torneo.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para fortalecer la atención a turistas extranjeros que requieran presentar denuncias, mediante la disponibilidad de traductores que faciliten los trámites.

La diputada consideró que la percepción de inseguridad en la capital continúa siendo un reto y subrayó la importancia de que las autoridades ofrezcan resultados visibles ante la exposición internacional que implicará el Mundial.