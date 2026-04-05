Exposición fotográfica rinde homenaje a Rocío Dúrcal en estación División del Norte del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo presentó una exposición fotográfica en homenaje a Rocío Dúrcal en la estación División del Norte de la Línea 3, como parte de sus actividades de difusión cultural en espacios públicos.

La muestra, titulada “El rostro de una voz inolvidable”, ofrece un recorrido visual por la vida y trayectoria de la cantante española, cuyo nombre real fue María de los Ángeles de las Heras Ortiz.

A través de imágenes y textos, se repasan distintos momentos de su carrera artística, que incluyó participaciones en cine, teatro y televisión, así como giras en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

La exposición pone especial énfasis en el vínculo de la intérprete con México, país que visitó por primera vez en 1964 y donde desarrolló una parte significativa de su legado musical acompañada de mariachi.

También se incluyen referencias a su cercanía con el público mexicano y a las colaboraciones que sostuvo con otros intérpretes a lo largo de su trayectoria.

El material fotográfico fue realizado por el fotógrafo Miguel Ángel Vázquez en el marco del 20 aniversario luctuoso de la artista. La exhibición incorpora además una recopilación de su obra musical, que abarca más de 300 temas interpretados durante su carrera.