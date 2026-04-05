IECM habilita simulador para practicar el voto y la opinión rumbo a la jornada del 3 de mayo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó un Simulador de Votación y Opinión dirigido a la ciudadanía que participará en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, cuya jornada única se realizará el domingo 3 de mayo.

La herramienta digital fue diseñada con un enfoque didáctico y utiliza los mismos modelos de documentación electoral que se emplearán el día de la jornada, con el propósito de que las personas usuarias puedan conocer previamente el diseño de las boletas y la forma correcta de emitir su voto y su opinión.

El simulador está dividido en tres módulos: Elección de COPACO 2026, Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y Consulta de Presupuesto Participativo 2027. En cada apartado es posible interactuar con las boletas, revisar su anverso y reverso, seleccionar opciones, borrar la selección y enviar un voto u opinión simulados.

Además, la plataforma incluye ejemplos de carteles guía con candidaturas y proyectos hipotéticos, similares a los que estarán colocados en las Mesas Receptoras el día de la jornada, con el fin de que la ciudadanía pueda identificar con mayor facilidad las opciones disponibles en cada mecanismo de participación.

Una de las funciones del simulador es que verifica en tiempo real si el voto u opinión emitidos serían considerados válidos o nulos, con base en las reglas de clasificación establecidas por el Instituto. Con ello, se busca que las personas comprendan de manera práctica qué marcas o selecciones podrían anular su participación.

De acuerdo con el IECM, esta herramienta tiene como objetivo reducir errores involuntarios al momento de votar u opinar y contribuir a que la participación se realice de forma informada.