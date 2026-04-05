Edomex: Refuerzan protocolos de seguridad entre brigadas terrestres y apoyo aéreo en incendios forestales

Refuerzan protocolos de seguridad entre brigadas terrestres y apoyo aéreo en incendios forestales de Edomex

Personal de Grupo Relámpagos impartió un curso de capacitación a 50 brigadistas de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), conocidos como “Dragones” para fortalecer la seguridad y la coordinación durante las labores de combate a incendios forestales en la temporada de estiaje.

La capacitación se realizó a través del curso-taller “Medidas Integrales de Seguridad en Operaciones Forestales” (MISOF), alineado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su norma NOM-008-STPS-2013, enfocado en operaciones aéreas, seguridad operacional y coordinación táctica entre brigadas terrestres y apoyo aéreo.

De acuerdo con los instructores, el objetivo es reforzar la protección del personal en campo y mejorar la eficacia en la respuesta ante emergencias forestales mediante una comunicación más eficiente entre quienes operan en tierra y las aeronaves que brindan apoyo.

“El beneficio es para todos, porque cuando llegamos a una zona y el personal cuenta con esta capacitación, se fortalece la confianza y la coordinación para trabajar de manera conjunta”, señaló Héctor Gregorio Vargas Sánchez, paramédico rescatista de Grupo Relámpagos.

Durante el taller, las y los participantes realizaron ejercicios teóricos y prácticos relacionados con protocolos de seguridad, procedimientos de evacuación con apoyo aéreo y medidas para reducir riesgos durante las operaciones en zonas de incendio.

“El helicóptero cumple funciones clave en un incendio, principalmente brindar protección a quienes trabajan en tierra. Existe una coordinación cercana y eficiente con las brigadas”, explicó Luis Marcial Gaona, paramédico de vuelo.

Por su parte, Aníbal Velásquez Martínez, jefe de la brigada 112 de Probosque, indicó que este tipo de formación aporta herramientas para actuar ante eventualidades en campo y mejorar la coordinación para posibles evacuaciones.