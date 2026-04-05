Rescatan con vida a animales tras incendio en departamento de la colonia Obrera

Un incendio registrado en un departamento de la colonia Obrera dejó como saldo el rescate con vida de varios animales de compañía, informó la Alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió este sábado en un inmueble ubicado en la calle Fernando Ramírez número 65, donde por causas aún no determinadas comenzó el fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, quienes trabajaron de manera coordinada con personal del ERUM y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para controlar y sofocar el incendio.

Durante las labores, el personal de rescate logró sacar del departamento a dos gatos, un perro, varios periquitos y varias tortugas, los cuales fueron valorados médicamente y posteriormente entregados a sus propietarios.

Las autoridades indicaron que no se reportaron personas lesionadas y que se investigan las causas que originaron el incendio.

La alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, instruyó a las áreas operativas a mantenerse en alerta para atender emergencias durante el periodo vacacional.

La alcaldía exhortó a la población a extremar precauciones en el hogar, especialmente en el uso de instalaciones eléctricas, veladoras y equipos de cocina, así como a evitar dejar aparatos encendidos sin supervisión y reportar cualquier incidente al 911.