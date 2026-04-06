Brugada pide no politizar desapariciones; reportan 83% de localizaciones en 2025

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió evitar la politización del tema de personas desaparecidas y cuestionó el contenido de un informe presentado por un comité externo de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que no incorpora los avances realizados por autoridades mexicanas en los últimos años en materia de búsqueda.

La mandataria capitalina afirmó que la localización de personas es una de las prioridades de su administración y destacó que, durante 2025, más del 83 por ciento de los casos reportados en la ciudad han derivado en la localización de las personas.

Sostuvo que, tras el inicio de su gestión, se instaló de forma inmediata un Gabinete de Búsqueda y Atención a Víctimas, a partir del cual se diseñó un plan de trabajo con 20 compromisos específicos y se creó un Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

La jefa de Gobierno también expresó que el informe internacional deja de lado las acciones emprendidas por el Gobierno federal en materia normativa y de apertura a mecanismos de revisión. Señaló que desde 2022 México se encuentra entre los países de América que permiten la revisión del tema por parte de ese comité.

En el mismo acto, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que el cumplimiento de los 20 compromisos acordados con familiares de víctimas presenta un avance superior al 70 por ciento.

Indicó que la puesta en marcha del Centro de Atención Integral ha sido uno de los factores que ha contribuido a alcanzar el porcentaje de localizaciones reportado este año. Añadió que el trabajo se ha sostenido mediante un proceso permanente de diálogo con familias y colectivos.

Señaló que durante 2025 se desplegaron más de 10 mil elementos en acciones de búsqueda en campo y que se exploraron más de 16 kilómetros cuadrados en distintos puntos de la capital.

También informó sobre la implementación de un plan de recuperaciones controladas de personas fallecidas en el Panteón Civil de Dolores, una demanda histórica de familiares de personas desaparecidas. Explicó que estas acciones han llevado a revisar los procedimientos de atención a personas fallecidas no identificadas y a replantear los esquemas de trabajo institucional.

Las autoridades capitalinas reiteraron que mantendrán el trabajo coordinado con familiares y colectivos, con el objetivo de avanzar en la localización de personas y fortalecer los mecanismos de búsqueda en la ciudad.