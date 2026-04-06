Caen ladrones que anunciaban falso vehículo en redes sociales en ÁO

Detenidos Javier Arturo "N" y Jorge Jair "N". (SSC)

Fueron detenidos Javier Arturo “N” y Jorge Jair “N”, asaltantes deuna persona que compraría un vehículo anunciado en redes sociales, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En las calles Guacamayos e Ibis, en la colonia Tepeaca, la víctima de 50 años de edad hizo una cita con una persona que contactó mediante una tienda en línea, para concretar la compra-venta de un automóvil.

Una vez en el lugar, dos sujetos lo interceptaron y tras amagarlo con un arma de fuego, le robaron el dinero en efectivo para posteriormente huir a bordo de una motocicleta color azul y amarillo.

Para su captura, los monitoristas del C2 Poniente, a través de las cámaras de videovigilancia dieron seguimiento en tiempo real a los tripulantes de dicha motocicleta, fue así que interceptaron a ambos sujetos, a la altura de las calles Urraca y su esquina con Pajuil, en la colonia Las Cuevitas.

Una vez que los revisaron, le aseguraron billetes de distintas denominaciones, un arma de fuego corta abastecida con siete cartuchos útiles, un dispositivo móvil y una mochila color gris.

Estos dos hombres, ambos de 23 años de edad, fueron detenidos y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público.

Luego de generar un cruce de datos, se tuvo conocimiento que uno de los detenidos cuenta con una falta administrativa ante el Juez Cívico, mientras que el otro sujeto cuenta con tres presentaciones al Ministerio Público y una falta administrativa ante el Juez Cívico.