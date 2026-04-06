Casi 4 mil personas acudieron a albercas públicas de Cuauhtémoc durante apertura gratuita por Semana Santa

Entre jueves y domingo de la semana pasada, cerca de cuatro mil personas acudieron a las albercas públicas administradas por la Alcaldía Cuauhtémoc, que abrieron de manera gratuita con motivo del periodo vacacional de Semana Santa.

Las instalaciones que recibieron a usuarios fueron las ubicadas en los deportivos 5 de Mayo, en Tlatelolco; Antonio Caso, en la colonia Morelos; Guelatao, en el Centro; Morelos, en Peralvillo; y el Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista. De acuerdo con información de la demarcación, la afluencia se concentró en familias que permanecieron en la ciudad durante esos días.

Durante la jornada, personal de los deportivos y de Protección Civil permaneció en las instalaciones para supervisar el uso de las albercas y atender a los asistentes, sin que se reportaran incidentes.

Autoridades de la demarcación informaron que, como parte de trabajos previos, se realizaron labores de mantenimiento en los sistemas de filtración y bombeo, así como en calderas y limpieza general de las albercas, con una inversión superior a ocho millones de pesos destinada a la recuperación de estos espacios deportivos.