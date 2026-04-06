Con 210 arrastres y 500 apercibimientos, refuerzan operativos viales en Iztacalco

Durante el primer trimestre de 2026, la Iztacalco registró 210 arrastres de vehículos al corralón, 290 retiros voluntarios y la emisión de 500 apercibimientos a conductores, como parte de los operativos para atender vehículos mal estacionados y recuperar espacios en la vía pública.

De acuerdo con información de la demarcación, estas acciones forman parte de un programa permanente de ordenamiento vial que busca mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en calles y avenidas con alta incidencia de obstrucciones por estacionamiento indebido.

Los operativos se realizan a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Subsecretaría de Control de Tránsito, con el objetivo de intervenir de manera conjunta en puntos detectados como problemáticos.

La alcaldía señaló que la entrega de nuevas grúas en enero permitió ampliar la capacidad de respuesta para atender reportes y agilizar los retiros de unidades que obstruyen la circulación o invaden espacios públicos.

Las intervenciones se distribuyeron en colonias agrupadas en tres sectores territoriales. En el sector Tlacotal se realizaron acciones en Granjas México, Zapata Vela, Juventino Rosas, Bramadero Ramos Millán, Infonavit y Cuchilla Gabriel Ramos Millán. En el sector Pantitlán, los operativos se concentraron en Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán y El Rodeo. En el sector Iztaccíhuatl, se atendieron puntos en Barrio Los Reyes, Campamento 2 de Octubre, Jardines Tecma, San Francisco Xicaltongo, San Pedro, Santiago Sur y Tlazintla.

Según la información oficial, los apercibimientos emitidos buscan funcionar como una medida preventiva para que los conductores retiren sus vehículos sin necesidad de arrastre, mientras que los retiros voluntarios se registran cuando los propietarios mueven la unidad tras la indicación de la autoridad.

La demarcación indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para mantener despejadas las vialidades y banquetas, así como para favorecer la convivencia ordenada en el espacio público.