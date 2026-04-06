Con mesa de paz se disminuye 36% delitos de alto impacto en Teotihuacán

Mesa de paz Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer los resultados de la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante 2026 el municipio de Teotihuacán, mediante la cual se ha logrado una disminución de 36% en delitos de alto impacto.

“Iniciamos las actividades de hoy en Teotihuacán, en reunión de la Mesa de Paz. En lo que va del año, en el municipio se tiene una disminución de 36% en delitos de alto impacto, destacando la baja de 50% en homicidio doloso, en comparación al 2025″, señaló en sus redes sociales la gobernadora.

Teotihuacán resguarda una de las zonas arqueológicas más importantes del país, por ello, se implementan acciones como los operativos Equinoccio de Primavera y Visitante Seguro, que tienen el objetivo de reforzar la seguridad en temporadas de alta presencia turística, para procurar su bienestar y el de los locales.