CONALEP al aire; espacio que promueve el desarrollo académico de la comunidad mexiquense

CONALEP al aire

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) invita a las y los jóvenes de nivel medio superior a escuchar el podcast institucional “CONALEP al Aire”, un espacio que comparte historias que inspiran, informan y fortalecen el sentido de identidad de la comunidad estudiantil mexiquense.

Esta actividad fortalece el objetivo de promover el aprendizaje continuo, incluso fuera de las aulas y tiene relación con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, pues el proyecto permite a las y los estudiantes aprender a partir de experiencias reales y cercanas.

El podcast “CONALEP al Aire” es un espacio educativo accesible que tiene como meta promover el aprendizaje compartiendo historias reales que reflejan el talento de la juventud mexiquense.

Ha realizado cuatro temporadas que incluyen episodios entretenidos incluyendo la participación del astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, quien compartió un mensaje sobre disciplina, ciencia y superación.

También destaca la historia del egresado de CONALEP Chalco, Cristian Minrod Molina López, quien en 2024 recibió un Doctorado Honoris Causa por sus aportaciones en salud y educación.

Las y los interesados pueden escuchar los episodios del podcast a través de Spotify en el siguiente enlace:

https://open.spotify.com/show/5XOtaTnnFeNT9lhTLxUXhi?si=430a7707432d4633 o bien, ingresar directamente a la plataforma y buscar “CONALEP al Aire” para descubrir todos los capítulos disponibles de sus cuatro temporadas.