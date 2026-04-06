Conductor ebrio arrolla a familias afuera del hospital del IMSS en Tecámac

Durante la madrugada de este lunes 6 de abril, un trágico accidente conmocionó al municipio de Tecámac, luego de que un conductor presuntamente en estado de ebriedad atropellara a varias personas que se encontraban afuera del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, ubicado sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos siete más heridas, algunas de ellas de gravedad. Las víctimas eran familiares de pacientes internados, quienes esperaban noticias en el exterior del hospital cuando ocurrió el impacto.

Según la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados dos vehículos: un automóvil Volkswagen Jetta color gris y un Nissan March blanco. Testigos señalaron que uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad y aparentemente bajo los efectos del alcohol, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo y arrollara a las personas que se encontraban en la zona.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Personal de Protección Civil municipal, junto con policías y paramédicos, brindaron auxilio a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales cercanos para recibir atención médica. La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias.

Autoridades confirmaron la detención de una persona presuntamente responsable de los hechos. Sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de determinar su situación legal conforme avancen las investigaciones.

La presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, expresó su solidaridad con las familias afectadas a través de un mensaje oficial. Señaló que desde las primeras horas dio seguimiento al caso y aseguró que su gobierno brindará apoyo integral a los afectados.

“Nuestra prioridad es escucharlos y asegurar que reciban el apoyo necesario en cada paso del camino”, destacó la alcaldesa, quien además informó que el Sistema DIF municipal ya fue instruido para ofrecer acompañamiento emocional y asistencia a los familiares de las víctimas.

El hecho ha generado indignación entre la población, ya que pone nuevamente sobre la mesa el problema de conducir bajo los efectos del alcohol. Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurren accidentes en ese tramo carretero, por lo que pidieron mayor vigilancia y medidas de prevención.

Mientras tanto, el municipio permanece en duelo por la pérdida de vidas humanas en un hecho que ha sido calificado como lamentable y evitable. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y deslindar responsabilidades.