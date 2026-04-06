Delfina Gómez entrega Unidad Deportiva con inversión de 22.4 mdp en Teotihuacán

Inauguración de Unidad Deportiva en Teotihuacán

La Gobernadora Delfina Gómez entregó la Unidad Deportiva Atlatongo en Teotihuacán como respuesta a respuesta a una demanda ciudadana de más de una década, requirió una inversión de 22.4 millones de pesos y beneficiará a 6 mil 300 habitantes.

“La confianza que depositaron en este Gobierno de la Transformación da resultados y hacemos entrega de esta Unidad Deportiva” señaló durante la inauguración.

Este espacio ocupa más de 13 mil metros cuadrados, cuenta con cancha de futbol, una trotapista de 870 metros de largo, área de picnic con ocho palapas, zona de ejercitadores, áreas de juegos infantiles cubiertas con velarías y módulo sanitario inclusivo.

El objetivo es que dentro de sus instalaciones se fomente el deporte y el desarrollo integral entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Tenemos claro, como Gobierno estatal, que invertir en el deporte como en la cultura es construir la paz en los hogares, en las comunidades y en nuestra entidad” declaró la gobernadora.

Se suma al objetivo “2026, Año de las Obras en Edomex” que impulsa la construcción y rehabilitación de deportivos, plazas públicas, mercados e infraestructura educativa y vial para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.