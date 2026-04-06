Dictan 90 años de cárcel a hombre que violó a su hija

Detenido Abusador sexual de su hija. (FGJCDMX)

Un juez dictó una pena de 90 años de prisión a Alan “N”, hombre que violó a su hija menor de edad.

Además debe de realizar la reparación integral del daño y la cobertura de terapias psicológicas para la víctima.

El sentenciado fue localizado y aprehendido el 18 de febrero de 2025 en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, por agentes de la Policía de Investigación (PDI); posteriormente, fue vinculado a proceso.

En la etapa de juicio, el agente del Ministerio Público presentó pruebas obtenidas a través de entrevistas, dictámenes periciales y otros elementos, con las que se acreditó que Alan “N” agredió sexualmente a su hija en tres ocasiones, entre abril y julio de 2024, en un domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.