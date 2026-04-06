Disminuye 65.6% el robo de vehículos en Tlalnepantla durante inicio de 2026

El municipio de Tlalnepantla de Baz registró una disminución del 65.6 por ciento en el delito de robo de vehículos durante los meses de enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.

Este resultado se atribuye a la implementación de estrategias de seguridad coordinadas entre autoridades municipales, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la vigilancia en la región.

Entre las acciones realizadas destacan los operativos conjuntos, el incremento de patrullajes en zonas consideradas de mayor riesgo y el uso de herramientas tecnológicas para la detección y recuperación de vehículos robados. Estas medidas han permitido una respuesta más rápida ante situaciones delictivas.

Disminuye 65.6% el robo de vehículos en Tlalnepantla durante inicio de 2026

Autoridades señalaron que esta disminución representa un avance significativo en materia de seguridad pública, uno de los temas prioritarios para la población. Asimismo, destacaron que el trabajo interinstitucional ha sido clave para lograr resultados positivos en beneficio de las familias.

El gobierno municipal reiteró que continuará reforzando las estrategias de prevención del delito, con el fin de mantener esta tendencia a la baja y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna y el seguimiento de medidas preventivas, como evitar dejar vehículos en zonas poco iluminadas o sin vigilancia.