Ecatepec avanza en infraestructura urbana con repavimentación en Izcalli Jardines

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana, el gobierno de Ecatepec de Morelos inauguró la repavimentación de la calle Jabirúes, ubicada en la colonia Izcalli Jardines, una obra que busca fortalecer la movilidad y la seguridad de las familias que habitan en la zona.

El proyecto fue encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien destacó que este tipo de trabajos forman parte del compromiso de su administración para dignificar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de la población.

La obra contempló la rehabilitación de aproximadamente 300 metros lineales de vialidad, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente tanto para peatones como para automovilistas.

Además de la repavimentación, se realizaron acciones complementarias como balizamiento, pintura de guarniciones, poda de árboles y reconexión de luminarias, con el objetivo de brindar un entorno más ordenado, iluminado y seguro.

Autoridades municipales señalaron que estos trabajos fueron ejecutados con recursos propios y mediante un esfuerzo multidisciplinario, lo que permitió atender diversas necesidades urbanas en una sola intervención.

Vecinos de la colonia Izcalli Jardines se vieron beneficiados con esta obra, ya que anteriormente la vialidad presentaba deterioro que complicaba el tránsito y representaba riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias.

El gobierno local reiteró que continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintas colonias del municipio, con el fin de construir calles más funcionales y seguras para todas y todos.

Ecatepec busca avanzar en la transformación de sus espacios urbanos, apostando por obras que impacten de manera directa en la vida cotidiana de la ciudadanía y fortalezcan el desarrollo comunitario.