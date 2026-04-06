Edomex abre licitación para el monitoreo y cuidado del Mexicable durante 2026: ¿quiénes pueden participar?

Mexicable El proceso incluye venta de bases, visita técnica, junta de aclaraciones y apertura de propuestas durante abril, mientras que el fallo se dará a conocer el 20 de abril.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) publicó la licitación pública nacional LPN-004-SITRAMYTEM-2026, dirigida a empresas con capacidad legal, técnica, financiera y administrativa para encargarse del monitoreo permanente de la operación del Mexicable durante 2026.

¿Quiénes pueden participar en la licitación para el mexicable?

La convocatoria está abierta a personas físicas o morales con la capacidad comprobable para prestar el servicio.

No podrán concursar quienes se encuentren en los supuestos del artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Las propuestas deberán presentarse en español, cotizadas en pesos mexicanos y de forma individual, ya que no se aceptarán propuestas conjuntas.

Servicio se va a contratar para el Mexicable

El proceso considera una partida única para el “Servicio de Monitoreo continuo a la Operación del Mexicable”. Las condiciones técnicas, plazos y especificaciones deberán consultarse directamente en las bases de la licitación.

¿Cuánto costará la licitación para el Mexicable?

Las bases tienen un costo de 8 mil 870 pesos y podrán adquirirse del 7 al 9 de abril de 2026 mediante formato universal de pago en bancos o establecimientos autorizados, o directamente en las oficinas del SITRAMYTEM ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho 1829, segundo piso, Ciudad Satélite, Naucalpan. También estarán disponibles en el portal compramex.edomex.gob.mx.

Calendario oficial del proceso de licitaciones para el mexicable

Las fechas establecidas para esta licitación son:

Venta de bases: 7, 8 y 9 de abril, de 9:00 a 18:00 horas

Visita a instalaciones: 10 de abril, 13:00 horas

Junta de aclaraciones: 13 de abril, 13:00 horas

Presentación y apertura de propuestas: 17 de abril, 13:00 horas

Emisión del fallo: 20 de abril, 17:00 hora

Todas las actividades presenciales se llevarán a cabo en el mismo domicilio de Ciudad Satélite.

¿Qué requisitos necesitan los participantes para la licitación del Mexicable?

Las propuestas deberán presentarse en español y cotizarse en pesos mexicanos.

El lugar del servicio, el plazo, las condiciones de pago y demás características serán las que indiquen las bases.

El procedimiento no permitirá propuestas conjuntas ni negociaciones posteriores al inicio del acto de apertura.

La evaluación será mediante el criterio de puntos y porcentajes, y no podrán participar quienes se encuentren en los supuestos del artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Recursos y operación del concurso

El servicio será financiado con gasto corriente estatal. El proceso se apega a la legislación estatal de contrataciones, su reglamento y los lineamientos internos del SITRAMYTEM. La apertura de propuestas se realizará en la Sala de Juntas de la Dirección General del SITRAMYTEM, en el mismo edificio de Ciudad Satélite.

Fecha límite para solicitar una licitación para el mexicable

Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de abril para adquirir las bases y avanzar en los requisitos del concurso. El fallo del 20 de abril definirá a la empresa encargada del monitoreo continuo del Mexicable durante 2026.