Edomex amplía oferta de la UTVT; Incluye ingenierías Ferroviaria y de Logística Aeroportuaria

Edomex amplía oferta de la UTVT

Con el objetivo de apoyar a la formación de talento especializado en sectores clave de movilidad, el Gobierno del Estado de México amplió la oferta educativa de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) con las carreras de Ingeniería Ferroviaria e Ingeniería en Logística Aeroportuaria.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que la UTVT es la primera universidad tecnológica del país en ofrecer estos programas que además están acreditados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)

El plan de estudios de ambas ingenierias esta conformado por 10 cuatrimestres y responden a la demanda de infraestructura relacionada con el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.

Con el objetivo de ampliar la cobertura educativa en la región la Ingeniería en Logística Aeroportuaria también se imparte en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

“Si dan una oportunidad donde la gente desarrolle su inteligencia, su creatividad, su talento, pero también hacerlo a partir de que lo que estamos aprendiendo, nos ayude a construir una sociedad más humana” declaró Jorge Bernaldez García, Rector de la UTVT.

El Gobierno del Estado de México señala que estas nuevas carreras responden a la demanda de movilidad y logística en la entidad.