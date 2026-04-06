Edomex atrae más de mil 700 millones de dólares de inversión durante el primer trimestre de 2026

Edomex atrae más de mil 700 millones de dólares de inversión

El Estado de México ha logrado atraer en el primer trimestre del 2026 más de mil 700 millones de dólares de inversiones de importantes empresas a través de la estrategia de desarrollo económico impulsado por la gobernadora Delfina Gómez.

Empresas como Bajaj Motodrive, Nestlé, Tramontina, Unilever, Mattel y Bosque Real, afianzan la confianza para su desarrollo dentro de la entidad.

Además se han generado miles de empleos para las y los mexiquenses y se han fortalecido los lazos con países como Brasil, Suiza y la India.

Estos lazos demuestran la confianza de empresas internacionales para la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual, de septiembre 2023 a diciembre 2025 ha registrado un total de 6 mil 373 millones de dólares.

Actualmente la entidad cuenta con 102 unidades económicas dedicadas a la manufactura de utensilios de cocina, el 28.7% de las existentes en el país, tiene más de mil 430 establecimientos dedicados a la venta de motocicletas, el 13.1% del total nacional y es líder nacional en la industria alimentaria con más de 31 mil unidades económicas.