Equipo femenil de rugby de la UNAM logró tricampeonato en la modalidad de 15 jugadoras

Avalada por la Federación Mexicana de Rugby, la modalidad de quince jugadoras fue instaurada en México en el año 2024 y las Pumas de rugby de la UNAM se han proclamado campeonas de la Liga Mexicana de Rugby XV’s Femenil Mayor por tercera ocasión consecutiva.

Con un marcador de 68-3, el conjunto universitario venció a Legión de Cuervos de Jalisco en la final que tuvo lugar en el Balvanera Polo & Country Club, en Querétaro.

A lo largo de la competencia se contó con la participaron de ocho equipos de diferentes latitudes del país y en su camino al título las Pumas dominaron con amplitud a sus rivales.

En el caso de la fase de grupos superaron a Bajío (100-0), a Wallabies del Estado de México (58-0) y a Noroeste, un combinado de Nuevo León y Coahuila, (50-10).

Para las semifinales derrotaron a Black Thunder de la Ciudad de México (72-0) y, por último, se impusieron a Legión de Cuervos en el partido decisivo.

Mayte Cordero García, quien es alumna de la Facultad de Ciencias, capitana del equipo y jugadora en la posición de flanker, enfatizó en que el trabajo colectivo “fue un encuentro muy esperado y el resultado fue el reflejo de todo lo que trabajamos en la temporada. Fuimos muy contundentes en todos los partidos ya que el nuestro es un equipo que con balón, o sin él, sabe resolver”.

Por otro lado, el entrenador René Ayala Lugo, quien dirige al equipo junto con Daniel Jaime Rosales, explicó que el logro es el resultado de un proceso de varios años que se ha consolidado con una base de jugadoras jóvenes que han madurado, junto con la experiencia de las veteranas. Y añadió que dicha combinación fue lo que les permitió cerrar la temporada de manera sobresaliente.

De igual manera, el entrenador también subrayó la cohesión del grupo. “La convivencia dentro y fuera de la cancha fortalece al equipo. Comparten tiempo más allá del entrenamiento, y eso se traduce en sincronía en el juego y en un fuerte sentido de pertenencia hacia la Universidad Nacional”.

Con dicha victoria, las Pumas suman tres campeonatos consecutivos en esta modalidad; con anterioridad habían sido coronadas en 2024 en el Estadio Roberto Tapatío Méndez y en 2025 en el Deportivo Alfredo Harp Helú.

Por su parte, otra de las estudiante de la Facultad de Ciencias, Daniela González Maldonado y quien juega en la posición de pilar resaltó que “los entrenadores han hecho un gran trabajo en el aspecto técnico y en la conexión entre todas las jugadoras. En estos resultados se ve reflejado ese proceso, pero sabemos que aún hay mucho por mejorar y queremos seguir creciendo”.

Asimismo, la atleta invitó a las mujeres de la comunidad universitaria a unirse a este deporte. “Atrévanse a probar el rugby. Van a encontrar una comunidad, amistades y una familia. Es una oportunidad para romper estereotipos y demostrar que este deporte también es para nosotras”.

En el caso de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, tanto el equipo femenil, como el varonil de rugby de la UNAM, ya clasificaron, después de haber ganado todos sus encuentros en la fase regional. La competencia tendrá lugar del 18 al 22 de mayo en Colima.