Homicidios en CDMX caen a 2.2 diarios en marzo de 2026, 8% menos que en 2025

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los resultados del informe de seguridad de marzo de 2026, que reflejan una disminución de homicidios y robos de vehículos en la Ciudad de México

La Ciudad de México registró en marzo de 2026 una disminución en los delitos de alto impacto, consolidando la tendencia a la baja que ha caracterizado los primeros meses de la administración de Clara Brugada. La jefa de Gobierno destacó que los homicidios dolosos y el robo de vehículos, delitos con menor subregistro, reflejan un avance importante en materia de seguridad pública.

Clara Brugada informó que los delitos de alto impacto se redujeron 6 por ciento en comparación con marzo de 2025 y 66 por ciento respecto a marzo de 2019, con un promedio diario mensual de 50 incidentes.

En particular, el homicidio doloso alcanzó su nivel más bajo desde 2022, con un promedio diario de 2.2 casos, 8 por ciento menos que en 2025 y 58 por ciento menos que en 2019.

“El indicador más importante es la disminución de los homicidios”, afirmó la mandataria, quien añadió que la coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), las fuerzas federales y las alcaldías ha sido fundamental para mantener la tendencia.

Desarticulación de células criminales

El informe también señala que el robo de vehículos con y sin violencia disminuyó 22 por ciento respecto al año anterior y 62 por ciento frente a 2019, mientras que los robos con violencia cayeron 40 por ciento en relación con marzo de 2025 y 85 por ciento frente a 2019.

Desde el inicio de la administración, en octubre de 2024, se ha logrado reducir en 40 por ciento el promedio diario de robos de vehículos, pasando de 23 a 14 casos.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, se realizaron 9 mil 916 detenciones por delitos de alto impacto y se desarticularon 39 células criminales.

“En marzo se lograron detenciones de integrantes de la Fuerza Anti Unión, Unión Tepito y una célula de Los Malportados”, precisó.

El secretario detalló la captura de seis objetivos prioritarios durante el mes, entre ellos Jesús Daniel N, alias “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Anti Unión, y Ronnie N, vinculado a un robo a casa habitación de alto impacto y operaciones internacionales. Asimismo, se detuvieron a Angélica N y Rommel N, integrantes de La Unión, y a Eric N y Adrián N, alias “Terry”, líder de Los Malportados.

Además, el combate a la extorsión ha dejado 335 personas detenidas desde enero de 2025, de las cuales 310 fueron por delitos consumados y 25 por tentativa. En marzo se realizaron 22 detenciones en varias alcaldías de la ciudad y en Chalco, Estado de México, en colaboración con autoridades locales.

Rendición de cuentas

El informe presentado también destacó acciones de fortalecimiento interno de la Policía de la Ciudad de México y mecanismos para combatir la corrupción al interior de la corporación.

Desde octubre de 2024, la Comisión de Honor y Justicia ha aplicado 3 mil 92 correctivos disciplinarios, destituyó a 826 elementos, realizó 500 cambios de adscripción, 13 ceses de comisión y 43 suspensiones de servicio.

Además, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, se cumplieron 51 órdenes de aprehensión contra policías presuntamente vinculados a delitos.

Clara Brugada subrayó que la profesionalización y la ética de la fuerza policial son prioritarias.

“La Policía de la Ciudad de México debe ser un referente de paz, legalidad, honradez y honorabilidad”, dijo, reconociendo a mujeres y hombres policías que han sido ascendidos y condecorados por su labor en situaciones de riesgo y emergencias.

La titular del gabinete de seguridad enfatizó que la estrategia de prevención se basa en coordinación interinstitucional, uso de inteligencia, presencia territorial y atención a las causas que originan el delito.

“Nos seguimos reuniendo todas las mañanas muy temprano para evaluar los acontecimientos y definir las estrategias a seguir”, agregó.

Indicadores de atención ciudadana

Salvador Guerrero, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), reportó que las llamadas a líneas de emergencia disminuyeron 19.3 por ciento en marzo de 2026 respecto a 2025, alcanzando el menor número registrado desde que se cuentan estos datos.

Las llamadas efectivas, que corresponden a incidentes reales, cayeron 13.8 por ciento, mientras que las improcedentes, como bromas o reportes sin seguimiento, bajaron 19 por ciento.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Carlos Emiliano Calderón, coincidió en que estos indicadores reflejan tanto una menor incidencia delictiva como un fortalecimiento en la cultura cívica de la ciudadanía.

Procuración de justicia y órdenes de aprehensión

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia, resaltó que la disminución de delitos de alto impacto se acompaña de un aumento en la efectividad de la procuración de justicia. Entre enero y marzo de 2026, las órdenes de aprehensión cumplimentadas crecieron 8.4 por ciento respecto al mismo período de 2025 y 77.7 por ciento frente a 2019.

La Fiscalía ha concentrado su trabajo en delitos graves como homicidio, robo a casa habitación y robo a vehículos, contribuyendo a una reducción sostenida de la impunidad en la ciudad.

En conjunto, las autoridades señalaron que la estrategia de seguridad de la Ciudad de México combina prevención, investigación y sanción de delitos, fortalecimiento institucional y colaboración con la ciudadanía, manteniendo como prioridad la disminución de homicidios y la protección del patrimonio de los habitantes.