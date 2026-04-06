Huixquilucan refuerza protección de bosques con brechas cortafuego ante temporada de calor

Con el objetivo de prevenir incendios forestales durante la temporada de calor, el gobierno de Huixquilucan reforzó las acciones de protección ambiental mediante la creación de brechas cortafuego en distintos puntos estratégicos del municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que estas labores forman parte de una estrategia integral de Protección Civil que busca salvaguardar tanto los recursos naturales como la seguridad de la población.

De acuerdo con autoridades locales, se han construido más de 27 mil metros cuadrados de brechas cortafuego en comunidades como San Jacinto, San Juan Yautepec y La Cañada, zonas consideradas de alto riesgo durante la temporada de estiaje.

Estas brechas consisten en la remoción de material combustible, como hojas secas y vegetación, con el fin de crear barreras que impidan la propagación del fuego en caso de registrarse algún incendio.

Los trabajos han sido realizados por la Brigada Forestal de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, la cual también ha llevado a cabo recorridos preventivos en zonas como el Monte de las Cruces, el Cerro del Manzano y el Cerro del Caballete, donde existe mayor riesgo de siniestros.

La alcaldesa destacó que estas acciones no solo tienen un enfoque ambiental, sino que también representan una medida clave para la protección civil, ya que contribuyen a resguardar el patrimonio de las familias y evitar daños mayores en caso de incendios.

Además, el municipio cuenta con alrededor de 7 mil 500 hectáreas de bosque, por lo que también se realizan jornadas de reforestación para fortalecer la conservación de estas áreas naturales y reducir el impacto de posibles incendios.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan provocar incendios, como tirar colillas de cigarro, encender fogatas o dejar residuos como botellas de vidrio en zonas boscosas.

Asimismo, recordaron que, en caso de detectar humo o fuego, se puede reportar a los servicios de emergencia municipales, con el fin de atender de manera oportuna cualquier incidente.

Con estas acciones, Huixquilucan busca adelantarse a los riesgos propios de la temporada y consolidar una estrategia preventiva que proteja sus bosques y a la población, apostando por el cuidado ambiental y la corresponsabilidad ciudadana.