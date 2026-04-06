Naucalpan inaugura mural por los derechos de la mujer

Con el fin de fortalecer los derechos, la participación y el bienestar de las mujeres, el Gobierno de Naucalpan de Juárez anunció la realización de la jornada “Mujeres: Voces de la Transformación”, un evento comunitario que combinará servicios gratuitos y actividades recreativas.

La iniciativa contempla la inauguración de un mural comunitario, así como una serie de acciones enfocadas en brindar apoyo integral a las mujeres de la localidad, en un espacio que busca fomentar la igualdad y la convivencia.

De acuerdo con la convocatoria, durante la jornada se ofrecerán diversos servicios sin costo, entre ellos atención psicológica, asesoría jurídica, toma de signos vitales y orientación por parte de la Policía de Género. Estas acciones tienen como finalidad atender necesidades prioritarias y acercar servicios básicos a la población femenina.

Además, se llevarán a cabo actividades recreativas pensadas para todas las edades, como dinámicas grupales, juegos y expresiones artísticas. Entre ellas destaca la pinta de pañuelos en conmemoración del 8 de marzo, así como ejercicios lúdicos como la lotería de los derechos y el memorama del amor, que buscan promover la reflexión y el aprendizaje de manera accesible.

Naucalpan inaugura mural por los derechos de la mujer

El evento se realizará el próximo viernes 10 de abril, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la colonia Santa Cruz del Monte, específicamente en la calle Cruz del Cristo 45. Se espera la participación de vecinas, familias y colectivos interesados en formar parte de esta actividad.

Esta jornada forma parte de las acciones impulsadas por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, con el respaldo del gobierno local, que ha reiterado su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos permiten no solo brindar servicios, sino también generar espacios de diálogo y expresión, donde las mujeres puedan compartir experiencias, fortalecer redes de apoyo y participar activamente en su comunidad.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta jornada, con el fin de impulsar una cultura de respeto, inclusión y bienestar colectivo.