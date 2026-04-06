Operativo de seguridad en Cuajimalpa durante Semana Santa concluye sin incidentes

La alcaldía Cuajimalpa reportó saldo blanco durante las celebraciones de Semana Santa, luego de implementar un operativo de seguridad en accesos, zonas de alta afluencia y puntos estratégicos del territorio. Entre jueves y domingo, la demarcación recibió a más de 5 millones de visitantes.

El operativo se realizó en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno federal, con el objetivo de prevenir incidentes, mantener el orden y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. Durante el viacrucis en el centro de la alcaldía se desplegaron 220 elementos de apoyo, entre policías, auxiliares de tránsito, personal de la Guardia Nacional, Protección Civil y paramédicos, así como nueve vehículos operativos.

Las actividades se concentraron en pueblos originarios como San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango, donde se mantienen tradiciones centenarias, incluida la representación de la Pasión de Cristo en San Pedro Cuajimalpa, que cumplió 113 años.

Estos resultados se alinean con la estrategia de seguridad “Cuajimalpa Segura” implementada por la alcaldía, que ha posicionado a la demarcación entre las de mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.