Plan de vivienda social beneficia con primeras 96 casas a 384 mexiquenses

Plan de vivienda social

En el Edomex se puso en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, una estrategia que busca ampliar el acceso a hogares dignos para familias de escasos recursos.

Su primera etapa contempla la construcción de 96 casas, en un desarrollo habitacional de 6 mil 800 metros cuadrados, en el municipio de Teotihuacán, con el cual se beneficiaran a 384 personas en el predio Potrero, donado por el ayuntamiento.

Sin embrago el proyecto prevé la construcción de 36 mil viviendas en distintos municipios mexiquenses, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

“Es una obra que nos va a apoyar y está haciendo el Gobierno Federal. Tenemos una gran meta en el Estado de México”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que este programa permitirá el avance en la atención de una de las principales demandas sociales, que es el acceso a vivienda mediante acciones concretas en territorio.

La Gobernadora Delfina Gómez subrayó que este tipo de obras tienen el propósito de brindar espacios seguros, dignos y con los servicios que toda familia requiere.