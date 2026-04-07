AICM: El aeropuerto da la bienvenida a pasajeros con goteras tras fuerte lluvia en CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México volvió a presentar problemas derivados de las lluvias, luego de que pasajeros reportaran goteras en diversas áreas tras una tormenta registrada en la capital.

En redes sociales se difundieron videos donde se aprecia el agua cayendo desde el techo, lo que obligó al personal a colocar recipientes para contener las filtraciones y evitar mayores afectaciones en las zonas de tránsito.

Lluvias evidencian fallas en la infraestructura

Este tipo de incidentes se ha repetido en distintas ocasiones, especialmente durante la temporada de lluvias. Las precipitaciones intensas suelen provocar acumulación de agua, filtraciones e incluso daños visibles dentro de las instalaciones.

Diversos especialistas han señalado que el aeropuerto enfrenta problemas estructurales que dificultan el adecuado manejo del agua, lo que incrementa el riesgo de afectaciones cada vez que se registran tormentas fuertes.

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Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 7, 2026

Usuarios expresan inconformidad

Aunque no se han reportado cancelaciones generalizadas por este hecho en particular, situaciones similares en el pasado han generado retrasos y complicaciones en vuelos.

Las imágenes compartidas por usuarios han provocado reacciones de inconformidad, ya que muchos consideran que estas condiciones no son adecuadas para una de las principales terminales aéreas del país.