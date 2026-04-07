Alertan por estafas digitales a través de “meet and greet’ en eventos musicales

Festival Tecate Pa'l Norte Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León (Tamara Ramírez Villegas)

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a los fans de artistas y grupos musicales sobre estafas digitales y el robo de información a través de falsos portales, en los que ciberdelincuentes se aprovechan de las tendencias, los gustos musicales y la inmediatez de la información para delinquir.

A través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea, los delincuentes diseñan mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas con artistas, como accesos anticipados, material inédito o beneficios especiales, mediante enlaces que dirigen a sitios falsos.

Con frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, las personas son atraídas a páginas que imitan la apariencia de plataformas oficiales, con el objetivo de obtener sus datos personales o robar credenciales de acceso; en otros casos, los delincuentes se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas.

En algunos casos, los sitios fraudulentos incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales, lo que permite a los delincuentes robar contraseñas y acceder a información sensible de los fanáticos quienes, por la emoción y el entusiasmo ante los supuestos beneficios, no verifican la autenticidad de las páginas.

Además del robo de datos personales y financieros, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.

Ante ello, y con el objetivo de prevenir y enfrentar este tipo de delitos, la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones: