Alertan por estafas digitales a través de “meet and greet’ en eventos musicales

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a los fans de artistas y grupos musicales sobre estafas digitales y el robo de información a través de falsos portales, en los que ciberdelincuentes se aprovechan de las tendencias, los gustos musicales y la inmediatez de la información para delinquir.
A través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea, los delincuentes diseñan mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas con artistas, como accesos anticipados, material inédito o beneficios especiales, mediante enlaces que dirigen a sitios falsos.
Con frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, las personas son atraídas a páginas que imitan la apariencia de plataformas oficiales, con el objetivo de obtener sus datos personales o robar credenciales de acceso; en otros casos, los delincuentes se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas.
En algunos casos, los sitios fraudulentos incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales, lo que permite a los delincuentes robar contraseñas y acceder a información sensible de los fanáticos quienes, por la emoción y el entusiasmo ante los supuestos beneficios, no verifican la autenticidad de las páginas.
Además del robo de datos personales y financieros, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos, como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.
Ante ello, y con el objetivo de prevenir y enfrentar este tipo de delitos, la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones:
- No dar clic en enlaces sospechososVerificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos
- No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables
- Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas
- Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
- Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”
- Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones
- Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus
- Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantesReportar cualquier página o mensaje sospechoso