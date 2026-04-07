Calendario de Verificación Vehicular CDMX: ¿Qué autos deben verificar en abril de 2026? Conoce qué carros deberán realizar la Verificación Vehicular en la CDMX, cuál es el costo y cómo sacar tu cita (Daniel Augusto)

Con el inicio de abril, conoce cuáles son los autos que deberán ser verificados de acuerdo con el calendario de Verificación Vehicular 2026 en la CDMX.

La verificación vehicular es un trámite obligatorio que determina qué holograma tendrá tu vehículo. Cada seis meses, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), publica el calendario correspondiente al semestre en curso.

Por ello, aquí te decimos cuáles son los autos que deberán verificar en abril, correspondiente a la verificación del primer semestre de 2026.

¿Qué autos deben verificar en la CDMX durante abril de 2026?

De acuerdo con el calendario vehicular 2026 de la CDMX, los autos que tendrán como fecha límite este abril para realizar su verificación serán aquellos cuyo engomado sea rojo y sus placas terminen en 3 y 4.

Mientras tanto, los autos que tengan engomado verde y terminación de placas 1 y 2 tendrán abril y mayo para realizar el trámite.

Requisitos para verificar tu auto en abril

Para poder realizar tu verificación vehicular, deberás presentar los siguientes documentos en tu verificentro más cercano:

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular, si fuera el caso

Tarjeta de circulación

En caso de que el auto sea nuevo, se debe presentar la copia de la factura

¿Cómo sacar cita para el verificentro en la CDMX?

Las autoridades recomiendan a los propietarios de automóviles agendar una cita para evitar largas filas.

Aquí te decimos cómo puedes agendar una cita para verificar tu auto completamente en línea:

Ingresar al sitio oficial de “Citas Verificentros” de la CDMX

de la CDMX Iniciar sesión con tu Llave CDMX Expediente

Capturar la placa del vehículo que se verificará

que se verificará Seleccionar el día y hora de la cita

de la cita Completar el formulario

Confirmar la información para recibir la confirmación de tu cita

Recuerda que debes acudir al verificentro seleccionado 15 minutos antes de la cita.

Costo de la verificación vehicular 2026 en CDMX

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el costo por verificación para este 2026 corresponde a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, más el IVA.

Es decir, para 2026 en la CDMX, el costo de la verificación vehicular es de aproximadamente $764.44 pesos con IVA incluido.