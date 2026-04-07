Delfina Gómez supervisa proyecto Boulevard Teotihuacán–Maquixco; Presenta un 85% de avance

Boulevard Teotihuacán–Maquixco

La gobernadora Delfina Gómez realizo una visita de supervisión a los trabajos realizados en el Boulevard Teotihuacán–Maquixco que registran más del 85 por ciento de ejecución y que beneficiaran la conectividad entre estas zonas con alto potencial turístico.

Este proyecto que se suma al objetivo “2026, Año de las Obras en el EdoMéx” requirió una inversión total en dos tramos de 56 millones de pesos, según declaró Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, además ha generado mil 877 empleos y beneficiará a 125 mil mexiquenses.

Los trabajos que se están realizando incluyen ampliación de la vialidad, construcción de pavimento asfáltico, mejoramiento de la base hidráulica, integración de una ciclo pista central, banquetas y guarniciones.

Uno de los objetivos principales de esta obra es impulsar el desarrollo económico local, facilitando la llegada de visitantes y favoreciendo la instalación de restaurantes, comercios y servicios turísticos, para fortalecer a Teotihuacán como uno de los principales destinos del Estado de México.

La inversión a este proyecto y las labores realizadas lo han convertido en una de las intervenciones con mayor impacto social y económico en la región.