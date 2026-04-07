IECM actualiza nombres de unidades territoriales en Iztacalco por resolución judicial

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó adecuaciones al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales 2025, así como la modificación del Anexo 1 de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en pueblos y barrios originarios.

Las modificaciones se realizaron en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dentro del expediente TECDMX-JEL-007/2026 y buscan garantizar la correcta identificación de pueblos y barrios originarios para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana.

El acuerdo actualiza la denominación de dos Unidades Territoriales ubicadas en la alcaldía Iztacalco, a partir de una nota aclaratoria de la autoridad competente en materia de pueblos y barrios originarios. Los nombres actualizados son Pueblo Santa Anita Zacatlalmanco Huehuetl y Barrio San Sebastián Zapotla.

El Instituto precisó que toda referencia previa a las denominaciones anteriores deberá entenderse conforme a los nombres actualizados, sin necesidad de rectificaciones adicionales.

Como parte del cumplimiento de la sentencia, también se modificó el Anexo 1 de la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para reflejar correctamente estas denominaciones.

Las adecuaciones no modifican la configuración territorial vigente: se mantiene el total de 1,851 Unidades Territoriales, así como la integración de 69 pueblos y 18 barrios originarios, sin afectar la organización de los procesos participativos.