Naucalpan refuerza acciones de salud en coordinación con el Estado de México

Con el objetivo de mejorar la atención médica y acercar servicios de salud a la población, el gobierno municipal de Naucalpan fortaleció sus acciones en coordinación con autoridades del Estado de México, mediante estrategias enfocadas en atender las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

El alcalde Isaac Montoya Márquez participó en una mesa de trabajo junto con la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, así como otras autoridades sanitarias, donde se analizaron los prinicipales retos en materia de salud en el municipio y se acordaron acciones conjuntas para mejorar los servicios médicos.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno ha permitido llevar atención médica a comunidades que anteriormente tenían dificultades para acceder a estos servicios. En este sentido, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo esta colaboración institucional.

Uno de los programas más relevantes es “Impulsando tu Salud”, implementado a través del sistema DIF municipal, el cual ha beneficiado a más de 6 mil 700 personas mediante caravanas que brindan servicios médicos de primer nivel, atención odontológica, entrega de medicamentos y pruebas de laboratorio.

Además, se destacó el funcionamiento de la Clínica de Especialidades Médicas, ubicada frente al Hospital Maximiliano, donde se ofrece atención especializada a la población. Las autoridades informaron que se prevé ampliar sus capacidades, así como los servicios y horarios, con el fin de mejorar la cobertura y calidad en la atención médica.

Como parte de las acciones conjuntas, el gobierno estatal ha respaldado al municipio con jornadas de salud, campañas de vacunación y estrategias integrales en distintas colonias, lo que ha permitido realizar más de 17 mil acciones en beneficio de la población.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de reforzar la atención en áreas prioritarias, como la expedición de certificados de discapacidad y el tratamiento de personas con problemas de adicciones, con el objetivo de brindar un servicio más completo e integral.

Las autoridades coincidieron en que la clave para mejorar el sistema de salud local es mantener una coordinación constante entre los diferentes órdenes de gobierno, así como escuchar las necesidades reales de la población para diseñar políticas públicas más efectivas.

Asimismo, se reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la prevención y la atención sanitaria, especialmente en comunidades vulnerables, donde el acceso a servicios médicos suele ser limitado.

Finalmente, el gobierno de Naucalpan reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con el Estado de México para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud dignos, oportunos y de calidad, contribuyendo así a mejorar el bienestar de las familias naucalpenses.