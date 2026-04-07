Objetos olvidados en el Metro suman 453 en el primer trimestre del año

La Oficina de Objetos Extraviados del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha recibido 453 artículos olvidados por usuarios entre enero y marzo de 2026. Mochilas, identificaciones y documentos personales, teléfonos celulares y algunas bicicletas encabezan la lista de pertenencias reportadas en este periodo.

De acuerdo con registros de la Gerencia de Atención al Usuario, en el mismo lapso se han devuelto 25 objetos a sus propietarios, luego de que acreditaron de manera fehaciente la posesión. Entre lo recuperado hay carteras, bicicletas, dispositivos móviles y maletas.

La oficina, que opera desde la década de 1980 como un servicio de apoyo para quienes extravían pertenencias durante sus traslados, concentra y resguarda los artículos localizados en estaciones y trenes de la red.

El procedimiento de devolución exige comprobar la propiedad mediante documentos, descripciones precisas o elementos que acrediten la posesión.

Durante 2025, esta misma área recibió 2 mil 649 artículos, entre los que destacaron equipos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales oficiales y documentación personal. En ese año, 150 objetos fueron recuperados por sus dueños tras el proceso de verificación.

El registro también señala que 10 artículos fueron desechados al momento de su llegada a la oficina, debido a que contenían productos perecederos o prendas en condiciones insalubres.