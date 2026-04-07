Dan mantenimiento a semáforos para mejorar la movilidad en Ecatepec

Refuerzan mantenimiento de semáforos para mejorar la movilidad en Ecatepec

Ecatepec mejorara la movilidad y garantiza mayor seguridad para peatones y automovilistas, el gobierno municipal de Ecatepec implementó un programa permanente de revisión y mantenimiento de semáforos en distintos puntos del municipio.

A través de cuadrillas de la Dirección de Movilidad, autoridades locales realizan recorridos constantes en territorio para supervisar el funcionamiento de los dispositivos viales, detectar fallas y realizar reparaciones de manera oportuna. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la circulación en una de las zonas más transitadas del Estado de México.

De acuerdo con el gobierno municipal, el mantenimiento de semáforos es fundamental para evitar accidentes viales, ya que estos dispositivos permiten regular el flujo vehicular y brindar mayor seguridad a los peatones al momento de cruzar las calles.

Las labores incluyen la revisión de luces, cableado, controladores y estructuras, así como la sincronización de los semáforos para agilizar el tránsito en avenidas principales. Además, se da atención prioritaria a los puntos considerados de mayor riesgo o con alta afluencia vehicular.

Autoridades señalaron que estas acciones no solo buscan prevenir incidentes, sino también mejorar la experiencia de movilidad diaria de miles de personas que transitan por Ecatepec, ya sea para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas.

En este sentido, destacaron que el mantenimiento constante permite detectar a tiempo fallas técnicas que podrían provocar congestionamientos o situaciones de riesgo, especialmente en cruceros importantes.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las señales de tránsito y reportar cualquier anomalía en los semáforos, ya que la participación de la población es clave para fortalecer la seguridad vial en el municipio.

El gobierno de Ecatepec reiteró que continuará trabajando de manera permanente en acciones que contribuyan a tener vialidades más seguras y funcionales para todas y todos. Bajo el lema “Cambio con Honestidad”, la administración municipal busca mejorar las condiciones urbanas y responder a las necesidades de la población.

Autoridades subrayaron que una movilidad ordenada no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también impacta positivamente en la calidad de vida de las personas, al disminuir tiempos de traslado y generar entornos más seguros para la convivencia.

Ecatepec avanza en la construcción de una infraestructura vial más eficiente, priorizando la seguridad de sus habitantes y de quienes diariamente recorren sus calles.