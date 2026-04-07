Tlalpan pone en operación archivo de concentración y sede de transparencia en antiguo edificio de Telégrafos

La alcaldía Tlalpan puso en operación su primer Archivo de Concentración en un inmueble que anteriormente albergó oficinas de Telégrafos de México, espacio que también será sede de la Unidad de Transparencia. La rehabilitación del edificio se realizó con una inversión aproximada de 6 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado durante el acto oficial, el nuevo espacio permitirá resguardar la documentación generada por 248 unidades administrativas y centralizar, en una misma sede, las tareas de archivo y acceso a la información pública.

El inmueble fue recuperado mediante un convenio de comodato con Financiera para el Bienestar, lo que permitió su adecuación con recursos públicos. En el lugar también operan actualmente las Oficinas de Turismo como parte de una reorganización administrativa.

Tlalpan pone en operación archivo de concentración y sede de transparencia en antiguo edificio de Telégrafos

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que la apertura del archivo responde a la necesidad de fortalecer el orden administrativo y el resguardo de la documentación oficial. Indicó que al inicio de su gestión se detectaron irregularidades en el manejo de archivos, incluidos casos de extravío y desecho de documentos sin procedimiento.

Como antecedente, se mencionó la baja documental realizada el año pasado, en la que se retiraron más de 59 mil kilogramos de archivos que se encontraban en condiciones de abandono, lo que representaba riesgos sanitarios para el personal.

A partir de esta puesta en operación, las áreas administrativas deberán transferir a este espacio su archivo de concentración correspondiente a periodos recientes, donde será clasificado y resguardado conforme a la normatividad vigente hasta su disposición final.

Además de su función operativa, el edificio será utilizado para actividades académicas relacionadas con memoria institucional, derecho a la información y protección de datos personales.