Congresos de CDMX e Hidalgo suman esfuerzos para impulsar la agenda metropolitana

El Congreso capitalino recibió la distinción “La Mina del Tiempo”, otorgada por el Congreso de Hidalgo, un reconocimiento que destaca el trabajo legislativo con visión de largo plazo.

El Congreso de la Ciudad de México y el de Hidalgo acordaron sumar esfuerzos para impulsar una agenda metropolitana; durante una vista de legisladores hidalguenses, las y los diputados intercambiaron puntos de vista en materia de movilidad, seguridad, agua y medio ambiente.

En su intervención, el diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, afirmó que este encuentro refleja la disposición de ambos poderes legislativos para dialogar y construir en conjunto un frente a los retos que comparten en el ámbito metropolitano.

Detalló que también marca el inicio de los trabajos para el “Segundo Encuentro Metropolitano”, en el que participarán congresistas de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, y que se efectuará el 15 de abril en la entidad hidalguense.

“Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el trabajo coordinado sí da resultados; que el diálogo sí construye y que, cuando hay voluntad, se pueden generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar para nuestras comunidades”, aseguró en el Salón “Heberto Castillo”.

El diputado Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, señaló que la planificación tiene mucho que ver con el desarrollo armónico de las megalópolis, sobre en materia de desarrollo territorial, distribución del agua, movilidad, tenencia de la tierra y medio ambiente.

Resaltó que el análisis de estos rubros permitirá fortalecer un marco legal que genere orden y seguridad en beneficio de los habitantes de las dos entidades, así como en el Estado de México y Morelos.

Las y los diputados locales que participaron en el encuentro, coincidieron en que hay temas que requieren coordinación entre las entidades para enfrentar desafíos públicos.

Además hicieron énfasis en que debe haber visión metropolitana para poder hablar de agendas locales y aseguraron que la visita de los diputados de Hidalgo representa una gran oportunidad para generar una agenda común y trabajar juntos para dar buenos resultados a la ciudadanía.

En sus intervenciones, las y los diputados hidalguenses plantearon diversos temas que requieren el trabajo coordinado de ambas entidades, destacaron la necesidad de renovar la tecnología para el tratamiento de aguas residuales; generar un pacto verde de justicia hídrica metropolitana; mejorar la seguridad; coordinación de sistemas catastrales y registrales, así como atender la necesidad de vivienda y tránsito entre ambos estados.

Durante la visita, el Congreso de la Ciudad de México recibió la distinción “La Mina del Tiempo”, otorgada por el Congreso de Hidalgo, se trata de un reconocimiento que destaca el trabajo legislativo con visión de largo plazo.

“Este reconocimiento, no solo honra, sino que también obliga a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso”, afirmó Sesma.