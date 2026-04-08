Detienen a 2 que robaron motocicletas estacionadas en GAM

Detenidos Francisco Armando "N" y a Juan Manuel "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Francisco Armando “N” y a Juan Manuel “N“, sujetos que robaron tres motocicletas estacionadas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la colonia Santa Isabel Tola, estos dos hombres manipulaban motocicletas y las subían a una camioneta de carga.

Los policías se trasladaron al sitio donde se percataron que los hombres ingresaban a una camioneta color blanco tres motocicletas, por lo que se acercaron; al realizarles una entrevista, refirieron que les pagaron por el traslado de dichos vehículos hacia la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los uniformados realizaron la consulta de los datos de identificación de los vehículos, de los cuales dos contaban con reporte de robo activo, uno generado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México y el otro en la Ciudad de México.

Los policías detuvieron a los hombres de 42 y 67 años de edad y junto con los vehículos asegurados, los llevaron ante el agente del Ministerio Público.