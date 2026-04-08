Experiencia Joven para el Bienestar CDMX 2026: Cuánto pagan, registro y requisitos Este programa busca apoyar a los jóvenes que quieren impulsar la cultura en su localidad, con una ayuda económica (Imagen hecha con IA)

Como parte de los esfuerzos de las autoridades para impulsar la cultura, se ha lanzado el programa Experiencia Joven para el Bienestar de la CDMX; conoce todos los detalles de este nuevo apoyo.

El programa Experiencia Joven para el Bienestar está dirigido a los jóvenes de la alcaldía Venustiano Carranza menores de 30 años, otorgándoles un apoyo económico, y aquí te decimos cómo puedes obtenerlo.

¿Qué es el programa Experiencia Joven para el Bienestar CDMX 2026?

El programa Experiencia Joven para el Bienestar tiene como objetivo impulsar a los jóvenes que tienen la iniciativa de fomentar la cultura en la alcaldía Venustiano Carranza mediante un apoyo económico.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años y 11 meses de edad que se encuentren en proyectos que impulsen la cultura en la alcaldía y la acerquen a personas de escasos recursos en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.

¿Cuánto pagan en Experiencia Joven para el Bienestar?

El apoyo económico de Experiencia Joven para el Bienestar consiste en un monto total de $5,000 pesos, los cuales serán dispersados en dos depósitos de $2,500. El primero se realizará en el mes de julio y el segundo en diciembre.

Para la asignación de los beneficiarios de este programa se dará prioridad a grupos vulnerables en los que se encuentran: personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas migrantes y sujetas de protección internacional, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirte en Experiencia Joven para el Bienestar?

Si te encuentras interesado en formar parte de Experiencia Joven para el Bienestar, estos son los requisitos mínimos con los que debes cumplir:

Vivir en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ser mayor de edad.

Contar con un documento que acredite que formas parte de alguno de los espacios culturales dependientes de la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, también deberás contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

vigente con fotografía. CURP (En el caso de personas migrantes, extranjeras o en situación de calle, situación de indocumentación, analfabetismo digital o alguna razón justificada por la que no cuenten con la CURP, se hará omisión de dicho documento).

(En el caso de personas migrantes, extranjeras o en situación de calle, situación de indocumentación, analfabetismo digital o alguna razón justificada por la que no cuenten con la CURP, se hará omisión de dicho documento). Comprobante de domicilio .

. Documento que acredite formar parte de alguno de los espacios culturales.

¿Cómo registrarse en el programa Experiencia Joven para el Bienestar?

Para realizar tu registro en el programa Experiencia Joven para el Bienestar tienes que acudir con los documentos antes mencionados a la alcaldía Venustiano Carranza, en la oficina de la Subdirección de Fomento Cultural y Recreación.

La oficina se encuentra ubicada en la calle Lázaro Pavía s/n, col. Jardín Balbuena, con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.