Flamazo y retiro de tren en estación Salto del Agua: Metro confirma causa y reporta normalidad en servicio

Un cortocircuito generó un flamazo visible y humo en las vías de la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro, obligando a personal operativo a retirar un tren y activar los protocolos de seguridad correspondientes.

El incidente, registrado alrededor del mediodía, no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó pánico entre algunos pasajeros.

Usuarios que circulaban por la zona difundieron en redes sociales imágenes y videos en los que se aprecia un destello de luz acompañado de humo en el área de vías de la estación, ubicada en el cruce del Centro Histórico de la capital.

En cuestión de minutos, la seguridad institucional y equipos de atención del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro acudieron para atender la situación.

Según informó el Metro, el tren afectado fue retirado de la estación tras confirmarse que el incidente derivó de un cortocircuito, probablemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías.

El área de incidentes relevantes del STC tomó conocimiento del hecho para realizar las investigaciones técnicas correspondientes.

Aunque no se registraron personas lesionadas, tres usuarios presentaron crisis nerviosa, situación que fue atendida por efectivos de Protección Civil y Seguridad Industrial en la estación. Los afectados, tras recibir primeros auxilios, se retiraron por sus propios medios sin requerir traslado a hospitales.

Autoridades del Metro reiteraron que, una vez controlada la emergencia y retirado el tren afectado, la circulación en la Línea 1 continuó de manera regular y no se han reportado afectaciones en el resto de la red del Metro capitalino.

La Línea 1 opera desde Observatorio hasta Pantitlán, siendo una de las rutas más transitadas del sistema.

Este incidente se suma a otros reportados en los últimos años relacionados con pequeñas fallas eléctricas en secciones de la red, aunque en esta ocasión el propio STC descartó que se tratara de un problema mayor o de una falla estructural en la infraestructura de la Línea 1.

El Metro señaló que los resultados de las investigaciones técnicas permitirán determinar con mayor precisión las causas del cortocircuito y establecer medidas que refuercen la seguridad de la operación.