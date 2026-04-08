IECM convoca a observadores para COPACO y presupuesto participativo 2026

IECM abre registro para observadores ciudadanos en elección de COPACO y consulta de presupuesto participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió la convocatoria para que la ciudadanía se registre como observadora de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, con el fin de dar seguimiento a todas las fases de estos ejercicios de democracia participativa.

Las personas interesadas podrán solicitar su acreditación en línea, mediante el Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana, o de manera presencial en cualquiera de las 33 direcciones distritales del instituto, así como en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

La convocatoria está dirigida a ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residan en el país o en el extranjero, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con sus derechos civiles y políticos vigentes y credencial para votar actualizada. Además, deberán participar en la capacitación impartida por el organismo electoral entre el 6 de febrero y el 17 de abril. El plazo para registrarse vence el 13 de abril.

Las personas acreditadas podrán observar las actividades preparatorias, la Jornada Anticipada programada del 20 al 30 de abril, la Jornada Electiva y Consultiva Única prevista para el 3 de mayo, así como las etapas de cómputo y validación de resultados.

La observación también incluye las acciones operativas relacionadas con la participación de capitalinos residentes en el extranjero, personas en prisión preventiva, en estado de postración y sus cuidadoras primarias, conforme a los lineamientos establecidos para estos casos.

A más tardar el 3 de junio de 2026, quienes participen como observadores deberán presentar un informe en formato digital editable sobre las actividades que hayan presenciado, el cual podrá enviarse por correo electrónico o entregarse directamente en oficinas centrales o distritales del instituto.