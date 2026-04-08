Línea 3 Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio hoy 8 de abril por manifestaciones

Metrobús El servicio ha quedado suspendido este miércoles 8 de abril por presencia de manifestantes. (Rogelio Morales Ponce)

El servicio de la Línea 3 del Metrobús fue suspendido este miércoles debido a la marcha de elementos activos, jubilados y pensionados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, que generó cierres viales en el Centro Histórico y afectaciones en el corredor de Eje Central.

La movilización, convocada por agrupaciones como Plata y Oro, Vanguardia Monterrubio y la Fundación Malchedael, inició alrededor de las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución. Los manifestantes avanzaron por Avenida Balderas con dirección a Juárez, para luego dirigirse hacia la Plaza de la Ciudadela y el Zócalo capitalino. La protesta provocó caos vial en avenidas clave del primer cuadro del Centro Histórico, incluyendo tramos de Eje Central Lázaro Cárdenas, donde circula la Línea 3 del Metrobús.

¿Qué estaciones de la Línea 3 del Mestrobús están sin servicio?

Como medida de seguridad y para evitar riesgos a los usuarios, el Metrobús suspendió el servicio completo o en tramos clave de la Línea 3 (que corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac). Las estaciones más afectadas y con cierre reportado son:

Balderas

Juárez

Hidalgo

Mina

El resto de la línea opera con posibles retrasos o modificaciones parciales. Se recomienda a los usuarios consultar el estado en tiempo real a través del sitio oficial de Metrobús o la app de la Secretaría de Movilidad

Las autoridades capitalinas han pedido a la ciudadanía evitar la zona del Centro Histórico, utilizar rutas alternas de transporte público como Metro, RTP o autobuses y planear con anticipación sus traslados. Hasta el momento no se han reportado incidentes graves, pero se mantiene un operativo de seguridad en la zona. La marcha continúa en desarrollo y se espera que concluya en las próximas horas.