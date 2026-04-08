Naucalpan impulsa espacios de diálogo para fortalecer a las mujeres

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, continúa promoviendo iniciativas que buscan fortalecer la participación, el bienestar y la seguridad de las mujeres en el municipio.

A través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, se llevó a cabo el evento denominado “Cafecito Feminista” en la colonia Ex Hacienda de Cristo, un espacio diseñado para fomentar el diálogo, la reflexión y la construcción de redes de apoyo entre mujeres.

Durante este encuentro comunitario, mujeres naucalpenses compartieron experiencias personales, puntos de vista y reflexiones en un ambiente de confianza y respeto. La dinámica permitió abrir conversaciones sobre temas importantes como la igualdad sustantiva, la participación social y la erradicación de la violencia de género.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de actividades buscan generar espacios seguros donde las mujeres puedan expresarse libremente, al tiempo que fortalecen la cohesión social y el acompañamiento entre ellas. Asimismo, se destacó la importancia de crear redes de apoyo comunitarias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las participantes.

El gobierno local señaló que estos encuentros forman parte de una estrategia más amplia orientada a promover una vida libre de violencia para las mujeres, así como impulsar su empoderamiento en distintos ámbitos. A través de acciones como talleres, pláticas y reuniones comunitarias, se pretende acercar herramientas e información útil a la población femenina del municipio.

Autoridades reiteraron su compromiso de continuar generando este tipo de espacios en distintas colonias de Naucalpan, con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar una cultura de igualdad, respeto y apoyo mutuo entre las mujeres.

Con iniciativas como el “Cafecito Feminista”, el gobierno municipal busca avanzar en la construcción de una sociedad más justa e incluyente, donde todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente.