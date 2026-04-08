Rechaza Congreso cambio de uso de suelo del Frontón México y 4 predios más

Niegan cambio de uso de suelo para hotel en Frontón México

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad desechar cinco dictámenes para cambiar el uso de suelo de cuatro predios ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc y uno más en Coyoacán. Entre ellos, el Frontón México, donde se buscaba autorización para permitir un hotel.

Los legisladores de las distintas bancadas coincidieron en que, de haberse permitido la modificación habrían generado un impacto negativo; señalaron la falta elementos técnicos, jurídicos y de cumplimiento de los requisitos legales, así como el impacto que generarían en la infraestructura de agua, movilidad y ambiental.

El presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Israel Moreno, explicó que se pretendía construir un edificio con servicios de hospedaje, con 24 habitaciones y restaurante, en el inmueble ubicado en la calle Colima número 227, de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En esa misma demarcación, se buscaba incrementar los niveles y la superficie de construcción en el número 74 de la calle Río Guadalquivir, en la colonia Cuauhtémoc.

“Estamos a favor del desarrollo urbano, del crecimiento de la ciudad y de la inversión que genere el bienestar. El desarrollo debe realizarse de manera ordenada, sustentable y en estricto apego a lo que mandata la norma”, aseguró.

Sobre la iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del “Frontón México” para permitir un hotel —adicional a los usos que tiene permitidos de centro de juegos, apuestas y espectáculos públicos y restaurante—, el diputado Alejandro Carbajal señaló que la zona presenta condiciones de alta intensidad urbana y problemas de movilidad.

“Existe una falta de acreditación plena de la personalidad jurídica del promovente, lo cual impide tener certeza de la legitimidad para promover una modificación de esta naturaleza. En segundo término, se advierte la ausencia de un análisis integral en materia ambiental, social y de movilidad”, agregó.

El cuarto predio, en Avenida Sonora número 189, en la colonia Hipódromo, pretendía ampliar la construcción a dos niveles, poner una escuela de gastronomía, un hotel y un restaurante con venta de bebidas alcohólicas.

Finalmente, el legislador Ricardo Rubio expuso que se rechazó el cambio de uso de suelo en el predio de la Avenida Pacífico número 275, en la colonia Barrio de La Concepción, en Coyoacán, donde se pretendía la operación de un restaurante con venta de bebidas alcohólicas y con dos niveles máximos de construcción.