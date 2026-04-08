Rehabilitan carpeta asfáltica en Río Tíber, colonia Cuauhtémoc

La intervención incluyó el reencarpetado y balizamiento de más de 2,400 m2

La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la rehabilitación de la calle Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc, donde se realizaron trabajos de reencarpetado y balizamiento en un tramo que conecta con Circuito Interior.

La demarcación informó que la intervención abarcó más de 2,400 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para peatones y automovilistas que circulan diariamente por esta vialidad.

Durante un recorrido por la zona, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que estas acciones forman parte del programa Renace, orientado a la recuperación de calles y espacios urbanos en distintos puntos de la alcaldía.

Además de la obra vial, en el inmueble ubicado en Francisco Pimentel número 88 se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización, tratamiento antihumedad y aplanados en pretil, con la finalidad de atender problemas de filtraciones y conservar las condiciones estructurales del edificio.

La alcaldía indicó que este tipo de intervenciones buscan atender afectaciones cotidianas en la infraestructura urbana y habitacional de la colonia.