Sedema realiza foro sobre cambio climático y calidad del aire para integrar el Plan General de Desarrollo

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México realizó el foro “Cambio Climático, Calidad del Aire y Transición Justa” como parte del proceso participativo para integrar el Plan General de Desarrollo de la capital con horizonte a 2045.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec y reunió a especialistas, académicos, representantes del sector público, privado y organizaciones civiles.

El director general de Calidad del Aire, Gabriel Pérez Zaguilan, señaló que uno de los retos para la ciudad es la reducción de emisiones contaminantes y la necesidad de una coordinación intersectorial con visión de largo plazo.

Por su parte, Alejandra Atzín Ramírez Hernández, encargada de despacho de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, destacó la importancia de integrar distintas voces en la construcción de soluciones frente al cambio climático con un enfoque de justicia social y ambiental.

Valeria Hamel Sierra, directora general de Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, subrayó que los desafíos en materia de cambio climático y calidad del aire rebasan límites administrativos, por lo que consideró necesaria una mayor coordinación metropolitana.

A lo largo del foro se abordaron temas como descarbonización, transición energética, resiliencia climática, calidad del aire, justicia ambiental y financiamiento climático. Las actividades incluyeron presentaciones y un panel de discusión en el que especialistas compartieron diagnósticos y propuestas para fortalecer las políticas públicas en estas materias.

Entre las personas participantes estuvieron Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora en transición energética; Carlos Osorio Torres, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Jorge Antonio Villarreal Padilla, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México; Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, y Norlang Marcel García Arróliga, director general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Como parte de la jornada se realizó una dinámica participativa en la que asistentes plantearon propuestas, identificaron retos y señalaron oportunidades de colaboración desde distintos sectores.

De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, los insumos recabados contribuirán a la elaboración del Plan General de Desarrollo y del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México.